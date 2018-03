Lançamentos 02 – Eletrônicos

Três novas eletrônicas no podcast de hoje, vindas de três cantos do planeta. A primeira sai do Take My Breath Away, que o Gui Boratto (foto) acaba de lançar e é mais um disco excepcional, a segunda vem do Immolate Yourself, terceiro LP da dupla americana Telefon Tel Aviv e eu termino com uma dos canadenses do Junior Boys, que está no disco Begone Dull Care e chega às lojas na semana que vem. Os sons: 1. Les Enfents – Gui Boratto 2. Helen of Troy – Telefon Tel Aviv 3. Work – Junior Boys Para ouvir clique aqui ou vá ao www.discofonia.com

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.