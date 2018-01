Lago Day Party

Quem quiser ouvir um pouco de elctro e muito techno bom, hoje, a partir das 8 da matina, rola a Circuito Live Day Party.

Line-up:

8h – Flip (Mutza + Loess + Bokudo)

10h – Mauricio Lopes

11h45 – Sterac (electro set)

13h15 – Renato Cohen (live)

14h15 – Steve Rachmad (techno set)

16h15 – Kammy

18h – Snoop

Onde: Dieters – Estrada José Moura 60, em São Bernardo. Tel. 3062-3266. Preço: R$ 40 (mulher) e R$ 50 (homem)

Pra quem é perdido em São Bernardo como eu, colei do site da Circuito como chegar:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela Via Anchieta:

Pegar a saída do KM 23 (sentido Bairro Demarchi). Pegar a av. Maria Servidei Demarchi, passando pelo restaurante Florestal. Após o

restaurante Capassi, entrar na 1ª à esquerda, na Estrada Marcopolo. Passar pela transportadora Borelli e, na bifurcação, entrar na rua sem

saída à esquerda. Ande 1,5 KM e boa festa!

Pela Imigrantes:

Pegar a saída do KM 26, (antes do pedágio), virar à esquerda, passando por baixo da Imigrantes. Seguir placas sentido Demarchi (Est. Galvão Bueno). Após o supermercado Morando, entrar à direita no posto de gasolina (Est. Marcopolo). Passar pela transportadora Borelli e, na bifurcação, entrar na rua sem saída à esquerda. Andar 1,5 KM e boa festa!