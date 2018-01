Em homenagem ao Dia das Crianças, vou colocar o maior hit entre os meus dois filhos no momento. “A Verdadeira Dança do Patinho”, que está no disco Enxugando Gelo, do BNegão, não sai do CD player lá de casa. Além de ser boa para crianças, é perfeita para a briga de foice do segundo turno das eleições. Ouça aí embaixo em streaming e tire suas próprias conclusões.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.