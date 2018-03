Para os fãs de jazz, vale a pena ouvir uma entrevista em áudio feita pelo New York Times com Keith Jarret. O pianista comenta músicas tocadas no concerto que ele deu no ano passado no Carnegie Hall. Para ouvir, clique aqui.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.