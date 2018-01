O eterno ex-guitarrista dos Smiths (nesta foto na ponta direita) já entrou em muitas roubadas desde o fim da banda, ainda nos anos 80. Sumido, ele volta agora como integrante do Modest Mouse. O Guardian faz hoje uma boa reportagem sobre a entrada do guitarrista nesta banda meia-boca. Eu me pergunto: será que não seria o caso de ficar sumido mais um tempo?

