Jonny Greenwood abre o baú do reggae

Depois de o DJ Spooky revirar em 2006 o baú da lendária Trojan Records – o principal selo de música jamaicana, que lançou alguns dos melhores discos de dub, R&B, roots e dancehall -, no excelente álbum duplo DJ Spooky Presents – In Fine Style: 50,000 Volts of Trojan Records, agora é a vez de o guitarrista do Radiohead Jonny Greenwood revirar o baú do selo que gravou Augustos Pablo, The Upsetters, Scientist e que tais. O disco compilado pelo guitarrista será lançado em março deste ano sob o inspirado título de Jonny Greenwood Is the Controller. Incrível como o cara vai da composição moderna aos vapores do reggae em dois tempos.

Veja a lista das músicas:

01 Linval Thompson – “Dread Are the Controller”

02 Derrick Harriott – “Let Me Down Easy”

03 Marcia Aitken – “I’m Still in Love”

04 Gregory Isaacs – “Never Be Ungrateful”

05 Lee “Scratch” Perry – “Bionic Rats”

06 The Heptones – “Cool Rasta”

07 Scientist & Jammy & the Roots Radics – “Flash Gordon Meets Luke Skywalker”

08 Lee “Scratch” Perry & the Upsetters – “Black Panta”

09 Junior Byles – “Fever”

10 Desmond Dekker & the Aces – “Beautiful and Dangerous”

11 Lloyd’s All Stars – “Dread Dub (It Dread Out Deh version)”

12 Marcia Griffiths – “Gypsy Man”

13 Johnny Clarke & the Aggrovators – “A Ruffer Version”

14 The Jahlights – “Right Road to Dubland (Right Road to Zion dub)”

15 Junior Byles & Lee Perry – “Dreader Locks”

16 Delroy Wilson – “This Life Makes Me Wonder”

17 Scotty – “Clean Race”

Via Pitchfork