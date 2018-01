Na galeria menos famosa da rua 24 de Maio, no Centro, fica a Johnny B. Good, essa embaixada informal da Jamaica no Brasil. É a loja mais legal especializada em reggae de todas as partes do mundo e seus derivados em São Paulo.

Fica na rua 24 de Maio, 116 – R. Alta, loja 14/19. Fone: (011) 323-3492/ 3333-6783