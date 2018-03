Jim O'Rourke remexe o passado do Red Krayola

Quem gosta de bizarrices e coisas menos convencionais com certeza conhece o Red Krayola, banda americana que já transitou entre o rock, o folk, a psicodelia, sem nunca se acomodar. Há dez anos, o grupo liderado por Mayo Thompson laçou pela Drag City um disco chamado Fingerpainting, que referenciava o primeiro álbum da banda, The Parable of Arable Land, de 1967. Agora o disco ressurge todo remixado por Jim O’Rourke, que, depois de produzir alguns dos melhores discos do Sonic Youth, integra o Red Krayola. O álbum, que acaba de sair, chama-se Fingerpointing, é já nasce clássico. Pode ir atrás.

