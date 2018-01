Jeff Tweedy coloca trecho de seu novo DVD online

O líder do Wilco, Jeff Tweedy, colocou na web um trecho de seu DVD solo Sunken Treasure: Live in the Pacific Northwest, que será lançado em 24 de outubro. O vídeo da música “The Thanks I Get” foi a escolhido para fazer a publicidade do novo DVD no site da banda.

Mas, para quem quer ver mesmo o Wilco, a banda vai tocar no dia 19 na série de concertos online da NPR (Naional Public Radio). O show será transmitido em streaming a partir das 21h de Washington e ficará online nos arquivos por um ano.

Para ver o vídeo de Jeff Tweedy, clique aqui.

Via Pitchfork