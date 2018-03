Jazz no podcast

Fazia um bom tempo que eu não arriscava um podcast só de jazz, uma das minhas maiores paixões na música. Neste ano, o disco que eu mais gostei até agora é o Double Sunrise Over Neptune, do William Parker, em que ele junta uma orquestra fenomenal com duas baterias, viola, violino, sax, trompete, guitarra e oud. Na faixa mais legal do disco ainda tem o vocal da indiana Sangeeta Bandyopadhyay. Como fiz recentemente um podcast onde o baixo digital era o fio condutor, neste o baixo acústico é a estrela. E para juntar com esses sons do William Parker, escolhi uma música do Charles Mingus, “What Love”, de 1960, em que ele toca com Eric Dolphy no clarone, Ted Curson no trompete e Dannie Richmond na bateria. Na seqüência vem um som do Dolphy, que tinha acabado de deixar a banda de Mingus, ao vivo no Five Spot, numa gravação remasterizada da Prestige. A banda tem o baixista discreto mas excelente Richard Davis, Ed Blackwell na bateria e Mal Wardon no piano. Um supergrupo portanto.

1. O’Neal’s Bridge – William Parker

2. Lights of Lake George – William Parker

3. What Love – Charles Mingus

4. The Prophet – Eric Dolphy

Ouça aqui o Discofonia 77