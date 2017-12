Releitura radical do Bob Dylan

Semana passada, meu amigo Otávio Dias foi à Argentina. Na bagagem ele trouxe uma pequena pérola, o disco Trouble, do Jamie Saft Trio. É um álbum em que esse trio de piano/órgão hammond, baixo e bateria relê músicas de Bob Dylan. Lançado pelo selo Tzadik, do saxofonista e improvisador John Zorn, o disco faz parte da série Radical Jewish Culture. É quase todo instrumental, mas em duas faixas, Jamie Saft convida dois grandes cantores: Mike Patton (Fantomas, ex-Faith no More)canta “Ballad of a Thin Man” e Antony (Antony and the Johnsons) dá um ar de cabaré a “Living The Blues”. Abaixo, é possível ouvir em streaming a versão de “Ballad of a Thin Man”

