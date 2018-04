It's folk, it's free, it's freaky

Jackie-O Motherfucker

De volta com os lançamentos e hoje com duas faixas bônus, para compensar a ausência. De cama, o que eu mais ouvi foi jazz, folk e coisas psicodélicas, principalmente alemãs. Isso e o disco da Céu, que estará nos lançamentos da semana que vem. Me dei bem porque recentemente sairam muitos discos excelentes de folk, freak folk, contry alternativo, violão psicodélico – boas canções meio chapadas, pra resumir.

Claro, reuni alguns desses lançamentos que curti na horizontal para esse podcast. Começo com uma do Ballads of the Revolution, o disco mais acessível do Jackie-O Motherfuckers até hoje. Efeito maracujina total. Depois, escolhi uma filosófica e gigante do disco Sometimes I Wish I Were an Eagle, do Bill Callaham, um disco mais maduro, bacana, mas que em vários momentos me assusta com a semelhança com Lambchop. A seguinte é uma faixa especial, do brilhante That Lonesome Road Between Hurt and Soul, da dupla que praticamente inventou o free folk mas tem andado pelas sombras desde o meio dos anos 90, Dredd Foole & Ed Yazijian. Daí vem o bônus: a linda ‘Ursa Menor’, que está no Luminous Night, lançado agora pelo Six Organs of Admittance e um compacto em vinil bem louco do No-Neck Blues Band, chamado Lathes. Essa é só para os fortes.

1. A Mania – Jackie-O Motherfucker

2. Faith/Void – Bill Callaham

3. Overcome – Dredd Foole & Ed Yazijian

4. Ursa Minor – Six Organs of Admittance

5. Cum – No-Neck Blues Band