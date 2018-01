Inéditos de Cat Power só na internet

Chan Marshall, mais conhecida como Cat Power, anunciou que só vai lançar EPs pela internet. Primeiro, ela lançou um EP no iTunes, vetado a nós, brasileiros. Agora ela acaba de lançar um disco com quatro músicas no eMusic. Chamado de eMusic Session EP, o disco traz versões para “The Greatest”, “Remember Me”, além de dois covers: “Ramblin`Man”, de Hank Williams, e “Good Woman” de Otis Redding. Ao contrário do iTunes, o eMusic é aberto a brasileiros que tenham um cartão de crédito internacional e as músicas são MP3 sem DRM, ou seja, você pode fazer o que quiser com elas.

Via LesInrocks