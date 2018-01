I Wanna Be Your Dog, com os ouvidos de John Cale

Passei boa parte do dia no trânsito hoje. Nas minhas voltas pela cidade, ouvi com calma o primeiro disco dos Stooges, em versão remasterizada. Esse CD saiu no ano passado pela Elektra e eu comprei já faz um tempo, mas não tinha ouvido direito.

Adoro Stooges, mas é um som que eu ouvi muito quando era moleque e não ouço muito hoje. Confesso que comprei num daqueles momentos de compulsão, afinal é um clássico, e mesmo já tendo uma cópia antes da remasterização, essa nova vem com um segundo disco só com sobras de estúdio, versões com vocais alternativos, versões completas de músicas que foram editadas, e algumas faixas com o primeiro mix feito por John Cale, o produtor do disco de estréia dos Stooges.

O som do dia é justamente o mix que o fundador do Velvet Underground fez para “I Wanna Be Your Dog”. Cale capricha na bateria e nos vocais e, depois da introdução, abaixa demais as guitarras rascantes dos Stooges. A versão que acabou indo para disco original é bem melhor, mas é curioso ver como a primeira tentativa de Cale foi domesticar os Stooges. Claro que não deu certo. Ainda está para nascer quem domestique o Iggy Pop.