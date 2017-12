Não são os ragas, as cítaras, as tablas… O som mais característico da Índia até agora é a buzina. Sair nas ruas em Agra é uma aventura. O trânsito é alucinado, caótico, e muito, mas muito barulhento. As buzinas, de todos os tons e intensidades, são ouvidas a todo instante. Os motoristas, seja dos carros,dos caminhões, dos ônibus e até das bicicletas, dirigem com uma mão na direção e outra na buzina. E quem não sair da frente que se cuide. A maioria dos caminhões, em vez de mensagens espirituosas nos parachoques, têm escrito “horn please”, ou buzine por favor. Uns de um jeito mais criativo e artístico do que outros, como esse aí da foto.

