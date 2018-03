Hoje tem Rubin Steiner discreto na Fnac

No dia em que os fãs de jazz açucarado estão assanhados com o Jamie Cullum no Via Funchal e os fãs de música mais desafiadora vão ver o Tortoise no Sesc Santana, a banda de pós-rock imperdível que se apresenta em São Paulo hoje e amanhã, eu vou tentar ver um show menos badalado. É verdade que muito porque eu só consegui ingresso para ver o Tortoise amanhã.

Os franceses do Rubin Steiner fazem um pocket show gratuito hoje às 19h na Fnac Pinheiros. Uma das melhores bandas a misturar o jazz com eletrônica, o Rubin Steiner vai mostrar músicas de seu novo disco, Drum Major. Da primeira vez que eles vieram a São Paulo eu vi o show e foi absolutamente maravilhoso, uma festa no palco. Espero que hoje não seja diferente. Para conseguir um ingresso no teatro de 100 lugares, a Fnac aconselha chegar com uma hora de antecedência.