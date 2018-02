Miranda Kassin e André Frateschi lançaram há pouco Hits do underground, um disco notável produzido pelo Plínio Profeta, que mapeia uma série de bandas que deram a cara dos anos 2000. A decisão de tocar as músicas de sua geração é absolutamente acertada.

Primeiro porque essa é uma turma de compositores muito talentosa, que detonaria se tivesse a exposição de outros tempos, mas ainda luta para sobreviver no underground, no circuto Sesc-Baixo Augusta-Vila Madalena, sem quase chegar até os meios de massa. Depois por que nos dá bons intérpretes para uma geração em que os compositores geralmente estão também nos palcos, defendendo suas crias. E, para terminar, porque dá outra dimensão para o trabalho do casal. O André apareceu como vocalista da banda Heroes, fazendo covers de David Bowie (antes de torcer o nariz, pense que a Heroes foi a banda que me fez perder o preconceito com bandas cover), e a Miranda com o projeto da Amy Winehouse. No Hits do undergound, a dupla mostra, além de versatilidade, um gosto impecável.

Para este podcast, eu conversei por telefone com o André, para falar, faixa a faixa, da seleção das músicas que compõem o disco. Então apresento algumas versões do casal e os originais, uma forma de mostrar todo o talento dessa que, na minha opinião, é a geração de compositores mais fervilhante desde os anos 1980. Vamos às músicas:

Dê – Miranda Kassin e Andre Frateschi Fever na magrela – Miranda Kassin e Andre Frateschi Zeitgeist – Miranda Kassin e Andre Frateschi, com participação do Numismata Semáforo – Vanguart Magrela fever – Curumim 220 volts – O Degrau Deixe-se acreditar – Mombojó Fita bruta – Wado Artista é o caralho – Rubinho Jacobina O dia em que seremos felizes – Ludov Só tetele – Os Mulheres Negras Rodando el mundo – Wander Wildner Deixe-se acreditar – Miranda Kassin e Andre Frateschi

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Download Ouça em streaming o Discofonia 87 – Hits do Underground

Ouça e baixe no www.discofonia.com.br