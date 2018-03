Hiphop alternativo nos lançamentos da semana

DOOM

Sempre me interessei mais por um hiphop que caminha no fio da navalha tanto em matéria de produção como de rimas. Gente que evita a repetição em qualquer gênero. E os três lançamentos desta semana ilustram bem essa minha preferência. Primeiro o N.A.S.A., projeto do DJ Zegon com o Squeak E. Clean. Os dois lançaram The Spirt of Apollo, um disco sensacional, feito com a colaboração de uma série de artistas bacanas do hiphop ou não. Tom Waits, Karen O., David Byrne, George Clinton, Gohstface Killah, Kool Keith são só alguns deles. Depois rola DOOM, o alias do Daniel Dumile, um dos MCs mais talentosos de todos os tempos, que mistura quadrinhos e humor politicamente incorreto para rimar como ninguém. Na faixa escolhida de seu novo disco Born Like This, tem até o áudio de um poema do escritor Charles Bucowski, Dinosauria, We. Para terminar, rola Everything She Touched Turned Ampexian, do Prefuse 73, com sua fusão de glitch e funk e mixagens dementes. Segura a pedrada:

1. Spacious Thoughts – N.A.S.A. (featuring Tom Waits & Kool Keith)

2. Cellz – DOOM

3. Natures Uplifiting Revenge – Prefuse 73