Henney Buggy, do Sufjan Stevens

Estou cansado, depois do fechamento do Link, e o que me anima é a nova música do Sufjan Stevens, “Henney Buggy”, do novo disco The Avalanche. Na verdade, esse disco, lançado neste mês, traz apenas de sobras do excelente Come on Feel the Illinoise e não é tão bom quanto.

Eu Adoro os arranjos de metais dessa música, os vocais suaves, o timbre bem jazzy da guitarra, o coro despretencioso… É um som que não me faz transbordar de felicidade, mas me traz uma alegria plácida.

Dá para ouvir em streaming aí embaixo…