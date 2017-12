Já que hoje tem show do Blue Afternoon, o som do dia é uma música que não está em nenhum dos dois discos da banda e eu acabei baixando lá no TramaVirtual. É um encontro de Headache com o BlueAfternoon, ou do Eduardo Ramos com o Guilherme Barella. A múscia chama “Omaha” e é bem cool. Ouça em streaming aí embaixo.

