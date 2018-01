Com tanta gente boa escrevendo sobre o Revirão, último disco do Jorge Mautner, eu resolvi não resenhá-lo. Mas adoro o disco, e aqui, na boquinha do carnaval, selecionei como som do dia a música “Ao Som da Orquestra Imperial”, para já entrar no clima de folia. Além de ser ótima, a música conta com muitos dos membros da orquestra.

Em tempo, este blog sai agora para comprar cigarros, torço para que ele volte na Quarta-feira de Cinzas…