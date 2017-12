[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/Xt2DfJhQmgU” width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Vídeo sensacional para a música “Jesse”, de Scott Walker. Walker fez um dos melhores discos do ano, The Drift. Difícil, com uma poesia impessoal e altamente complexa. O vídeo de Graham Wood com seu caleidoscópio abstrato de imagens e suas texturas encaixa perfeitamente na atmosfera de pesadelo de Walker. Fantástico.