Para quem gosta de cantar “Crazy” no chuveiro, aí vai um bom motivo para visitar o site do Gnarls Barkley. Até hoje, a dupla recebe em seu site poemas dos fãs. Ah, tem de ser no estilo japonês do haikai (três versos). O prêmio eles não dizem qual é, mas se você estiver inspirado, se joga.

