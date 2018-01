[kml_flashembed movie=”http://www.youtube.com/v/51V1VMkuyx0″ width=”425″ height=”350″ wmode=”transparent” /]

Eu adoro o pop doce dos suecos do Peter, Bjorn and John. Além de este vídeo ter uma animação bem legal, a música “Young Folks”, que está no bom disco Writer’s Block, do ano passado, tem a participação de outra sueca bacaninha: Victoria Bergsman, da banda The Concretes.