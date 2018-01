Gente bonita, clima de paquera, presença de famosos

Esse título do post não é meu. É o nome da festa idealizada pelos blogueiros/fanzineiros Alexandre Matias, do Trabalho Sujo, e Luciano Kalatalo, do Tupanzine. Comandando o som hoje, os dois prometem colocar na pista uma seleta dos melhores “mashups”. Para quem não tem idéia do que é um “mashup”, basta imaginar uma música formada a partir de um mix de duas canções, normalmente uma muito famosa e outra mais obscura.



A festa começa às 23h e o Bar 13 fica na rua Alagoas, 852, tel. 3666-0723. Ingresso: R$ 10 e R$ 5 (com nome na lista). Até às 19h, dá para entrar na lista: basta enviar um e-mail para climadepaquera@gmail.com.

O Matias também enviou ao Discofonia bons sites para encontrar “mashups”. Para ele, o primeiro estilo do música do século 21. Eu não sei se concordo com essa tese, mas vale colocar esses sites nos preferidos:

Beastles – do DJ BC

Bootie – a maior festa de mashup do mundo, em San Francisco

DJ Zebra – de Paris, que tem programa na rádio Oui Fm e a festa Soirée

Mark Vidler – da Go Home Productions

DJ Gorky – do Bonde do Rolê