Já estava com vergonha de ter parado de escrever no blog. Agora retomo o ritmo, para começar, toda sexta posto um vídeo bacana. Para inaugurar a seção “Um Vídeo às sextas”. escolhi uma sessão da 4AD com a banda de Nova York Gang Gang Dance, que acaba de lançar o álbum “Eye Contact”. O vídeo é uma gravação de “Glass Jar”, música de abertura do disco, super climática, um bom aperitivo para esse que é um dos melhores lançamentos do ano. Enjoy.