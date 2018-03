Terça-feira boa para sair de casa. O DJ de hip hop americano Fuse One toca no Vegas na noite Chocolate. No outro lado do ringue, duas bandas do Recife, Monjolo e Bonsucesso Samba Clube – uma das preferidas deste blogueiro – fazem show no CB. Duro vai ser ficar em casa…

O Vegas fica na Rua Augusta, 765, já do lado do Centro. Tel.: 3231-3705. A balada começa às 23h.

O Clube Belfiore fica na rua Brigadeiro Galvão, 871, Barra Funda. Tel: 3666-8971. Ingresso: R$ 15.