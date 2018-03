Fita com gravação de Dylan garoto vai a leilão

A fita tem quatro canções feitas por Bob Dylan nos anos 50, quando ele ainda morava em Minnesota. Dylan canta em três das faixas, ao lado de seu amigo de escola Ric Kangas, e toca violão na outra faixa. Duas dessas músicas, “I Got A New Girl” e “I Got Trouble”, apareceram na trilha do documentário de Martin Scorsese No Direction Home. Segundo a BBC, as fitas descobertas por Kangas em sua casa podem chegar a ser vendidas por US$ 100 mil em um leilão em Dallas, previsto para outubro.

Via NME