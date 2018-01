Filme documenta a vida do recluso Scott Walker

Scott Walker fez o meu disco preferido no ano passado, Drift. Agora ele volta a ser assunto com o documentário Scott Walker: 30 Century Man, escalado para passar no Festival Internacional de Berlin, que rola de 8 a 18 de fevereiro.

Só vi o trailer por enquanto, mas imagino que a vida desse cantor, que fazia uma música bastante popular nos anos 60 e foi se tornando cada vez mais recluso e mais difícil com o passar dos anos, deva render um ótimo filme. Entre os fãs entrevistados para o documentário estão David Bowie, membros do Radiohead, Jarvis Cocker, Damon Albarn, Brian Eno, Johnny Marr, Alison Goldfrapp, Simon Raymonde, do Cocteau Twins, Ute Lemper e Sting. O duro é pensar que as chances desse filme chegar ao Brasil são mínimas. O jeito vai ser importar o DVD daqui a um ano.

Abaixo, deixo o trailer do filme:

Via: Pitchfork