Festa/Luta, do Mamelo Sound System

You gotta fight for your right to party!!! Quem curte hip hop já ouviu isso, mas talvez não tenha ouvido a atualização brasileira desse som matador dos Beastie Boys. Festa/Luta, música que está no novo disco do Mamelo Sound System, junta o bordão dos Beastie Boys a ditadura militar no Brasil.

Falando assim parece uma receita para o fracasso, mas a música é muito legal e foi a que eu escolhi hoje para tocar no programa do Link na Eldorado, que vai ao ar no domingão, às 21h.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.