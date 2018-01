O site Forbes.com divulgou a lista das personalidades que mais faturaram depois de mortos, no período que vai de outubro de 2005 a outubro deste ano. O morto mais lucrativo foi Kurt Cobain, com a bagatela de US$ 50 milhões. Elvis, se é que morreu mesmo, ficou em segundo com US$ 42 milhões.

O top 5 dos mortos dos ovos de ouro é o seguinte:

1. Kurt Cobain

2. Elvis Presley

3. Charles Schultz

4. John Lennon

5. Albert Einstein

Via NME