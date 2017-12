Faça um clipe para "Sintonia", do Ludov

O Ludov (aqui na foto de Tainá Azeredo, no Outs, em outubro) acaba de lançar um novo single. “Sintonia” é uma dessas canções pop bem bacaninhas, como você pode ouvir aí embaixo em streaming.

Mas o mais legal é que a banda está convidando os internautas a fazer o vídeo da música. O melhor é que, além de se transformar no clipe oficial, o mlehor trabalho dará ao diretor um iPod Vídeo.

A promoção funciona assim. No site da banda, você pode baixar a música e a letra. Depois de criar um clipe, é preciso publicá-lo no YouTube. Daí é só se cadastrar no na promoção até o dia 5 de dezembro.