O novo do !!!, Mith Takes, já saiu pela Warp no dia 5. Ouvi só algumas faixas, mas o que eu ouvi tem muito mais peso e poder de causar claustrofobia na pista do que todas as do disco de estréia. Aí em cima está o clipe de “Heart of Hearts”, mas a música que eu mais curti até agora foi “All My Heroes Are Weirdos”, com sua guitarra venenosa.