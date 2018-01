Em seu site, Sebastian Kruger descreve seu projeto Inlets como um projeto de gravação com fidelidade de quarto. Mas as músicas de seu EP Vestibule, disponibilizado de graça na internet, merecem muito mais do ficarem presas entre quatro paredes. Grandes orquestrações com instrumentos não-convencionais e letras arrebatadoras fazem desse disco um pequeno achado na web. O responsável por me apresentar esse ótimo disco foi o amigo e incansável vasculhador do MySpace Claudio Szynkier, a pessoa que me converteu ao credo do Grizzly Bear no ano passado. Coisa que eu agradeço aos céus todos os dias. Para quem quiser conferir o som do Inlets, deixo abaixo a faixa “Roots on Sidewalks”.