Embarcando na pirataria classuda

Para quem gosta mesmo de música e quer ir fundo num estilo, a internet está povoada de blogs de MP3 bacanas, repletos de raridades, que normalmente podem ser baixadas em um arquivo só, zipado.

Por se tratar de um prática que pode ser considerada pirataria – embora eu pense que um abnegado que disponibiliza na web raridades esquecidas no arquivo morto da indústria do disco não mereça ser colocado em pé de igualdade com a máfia que copia e vende CDs nas ruas – não é fácil garimpar bons blogs de MP3. Ou não era.

Hoje fui apresentado por um amigo ao Nau Pyrata, um blog que leva a outros blogs de MP3. É melhor garimpar por aí do que perder tempo no Google.