Sexta à noite e o podcast de hoje mostra os sons que eu achei mais interessantes em eletrônica no anos passado. São vários climas diferentes, desde as lamúrias do Thom Yorke até as experimentações dos brasileiros do Müvi. No meio disso, dubstep do Kode9 (foto) e Burial, minimalistas, cabeçudos e outros nem tanto. Para começar a noite.

Claro, na página do podcast tem o nome das músicas e o link para as bandas. Para ir lá, clique aqui.