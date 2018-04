Japandroids

Uma das minhas bandas favoritas desde a adolescência é o Sonic Youth. Gosto tanto do som do quarteto quanto da infinidade de trabalhos paralelos de seus membros. Mas isso é pre dizer que The Eternal, novo do Sonic Youth em homenagem a diferentes vanguardistas, inspirou esse podcast. Começo com a dupla canadense Japandroids, que lançou agora o irônico e roqueiro Post-Nothing, passo por Dos, segundo LP do Wooden Shjips, banda que faz um stoner rock de garagem como ninguém, e termino com a elegância das guitarras do Sonic Youth.. Olha os sons:

1. The Boys Are Leaving Town – Japandroids

2. Aquarian Time – Wooden Shjips

3. Poison Arrow – Sonic Youth