Hoje começa a temporada do baterista Edu Ribeiro, com Fábio Torres e Paulo Paulelli, no Mojave Jazz Bar. Todas as terças do mês, ele apresenta o repertório de seu novo disco, Já Tô te Esperando, que seiu pelo selo Maritaca.

O Mojave Jazz Bar fica na rua Morato Coelho, 740, tel. 3813-2063. O show começa às 21h30 e o ingresso custa R$ 10.