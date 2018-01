Ed Motta cai no jazz

Quem já ouviu Ed Motta falando sobre jazz sabe que ele entende muito do assunto, tem um gosto impecável e uma discoteca invejável. Hoje e amanhã, ele se apresenta no Bourbon Street tocando músicas que já viraram clássicos, como “Maiden Voyage”, do Herbie Hancock pré-Miles, “Naima”, do John Coltrane e “Lush Life”, de Billy Strayhorn. O único senão é o preço salgado…

O show começa às 22h e o Bourbon Street fica na rua dos Chanés, 127, em Moema. Tel.: 5095-6110. Preço: de R$ 95 a R$120.