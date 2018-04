Dub é música de pista, teste, que coloca o produtor em contato direto com o soundsystem até hoje. Mas, desde o começo dos anos 70, quando os saem os primeiros albuns mais conceituais de dub, a pista de dança pode ser transcendida. Para mim não tem música melhor para relaxar. Dub sempre toca nos meus finais de semana mais ensolarados. Racionalmente, é a matriz de toda a modernidade pop, influenciando do hip hop à eletrônica. Para este podcast, selecionei dubs que vem do fim dos anos 70 até os anos 80. Como a produção é monstruosa, selecionar 10 não foi fácil. Imagina escolher uma só do Lee Perry ou do King Tubby? Ainda bem que eles fazem duplas. Respire fundo:

1. Creator Version – Coxsone Dodd

2. King Tubby Meets Rockers Uptown – Augustus Pablo

3. Rastafari Dub – King Tubby

4. Upper Cut – Scientist

5. Dyon Anaswa – Lee ‘Scratch’ Perry

6. Black Lash – Carlton Patterson & King Tubby

7. Nuh Skin Up Dub – Keith Hudson

8. Rowing – Dennis Bovell

9. Your rights / My Rights – Mad Professor

10.Stepping Out – Sly and Robbie