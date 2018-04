Dub globalizado

dubkasm

Bom, rapidamente porque o meu computador morreu temporariamente e eu estou alugando o do vizinho Daniel Benevides. Nesta semana, três pedradas dub. Começo com Dubkasm, dupla de Bristol que gravou seu disco Transform I entre a Inglaterra e o Brasil. Os caras fazem uma mistura de reggae com zabumba e cavaquinho que eu nunca tinha ouvido e gostei bem. Tem tudo a ver. Desta conexão Bristol-Rio, vou para Tokyo com uma do From Far East, estréia do trio de meninas Killa Sista. É incrível como os japoneses conseguem fazer qualquerr coisa, mimentizar qualquer estilo. Posso dizer que as meninas fazem uma fumaça premium. Para terminar, o mestre Lee Scratch Perry, que acaba de lançar o duplo Return from Planet Dub. Na música que eu escolhi, o master selector encontra a alemã Gudrun Gut.

1. Moses – Dubkasm featuring Kas B

2. Respex Dub – Killa Sista

3. Chase the Devil – Lee Scratch Perry & Gudrun Gut