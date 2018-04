Doom no Shuffle

Neste fim de semana bem caseiro, fiquei ouvindo bastante Chinatown Wars, parceria do Ghostface com o DOOM, que você pode ver aí em cima e está na trilha do novo GTA e está disponível para download no site da Stones Throw. Isso deu o mote para fazer este podcast com mais músicas do MF Doom e suas diversas parcerias, selecionadas, claro, ao acaso a partir do excelente remix de Chinatown Wars. Veja o que a sorte nos reservou:

1. Chinatown Wars – Ghostface & DOOM

2. Batty Boyz – DOOM

3. Guinesses – MF Doom featuring Angelika & 4ize

4. Bada Bing – Danger Doom

5. Mince Meat – Danger Doom