Documentário sobre Joy Division sai em 31 de outubro

Um novo documentário sobre a trajetória do Joy Division tem lançamento previsto para 31 de outubro. O filme de 70 minutos se chamará Joy Division: Under Review e será lançado direto em DVD. Segundo informações da revista online Pitchfork, o filme terá “performances musicais raras, filmagens obscura e entrevistas raras e fotos que quase ninguém viu”. Bom, com livros e mais livros, filmes e reportagens sobre essa que foi uma das bandas mais influentes dos últimos 25 anos, eu duvido de tanta raridade. Mesmo assim, não dá para descartar nada sobre o Joy Division.

Via Pitchfork