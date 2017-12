Discofonia, o podcast, no Notrit

Há mais de um ano eu faço os meus podcasts bem na minha, sem muito alarde. O Discofonia nasceu da vontade de encontrar gente inconformada com a mesmice, que buscasse ouvir coisas diferentes de todos os gêneros, do pop à black music, da música de vanguarda ao folk, do samba ao glitch. E não é que o podcast deu certo? Comecei divulgando para os amigos e, em pouco tempo, já tinha uma audiência grande aqui no Brasil e em Portugal. Hoje, no site de cultura pop e moda Notrit, o Discofonia é citado como o melhor podcast brasileiro. Obrigado!

