Direto de Taiwan: Mr. Chen

Meu amigo Marcos Guterman acaba de voltar de Taiwan e me trouxe de presente um disco duplo de um fenômeno pop de lá, o Peaceland, banda do cantor Bobby Chen Sheng, ou Mr Chen. Ele atualiza música folclórica com elementos pop e, segundo o Guterman, faz sucesso com a moçada porque sempre se apresenta de um jeito meio largado, copo de whisky numa mão e cigarro na outra. Não chega a ser um Leonard Cohen ou um Serge Gainsbourg, mas o disco, que eu ouvi pela manhã, é bem interessante. Só não posso dizer muita coisa porque é todo falado e escrito em chinês e eu não entendo nada. Até achar o cara na internet foi difícil. Mas dá para ouvir uma música aqui embaixo em streaming. Só não me pergunte o nome…

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.