Dinossauro ressuscitado

J Mascis é considerado um dos grandes guitarristas americanos. Mas, para o grande público, ele não aparece para valer desde o sumiço do Dinosaur Jr., a banda que chegou às paradas no começo dos anos 90 na esteira de Nirvana e Pearl Jam, naquela época maluca em que até o Sonic Youth vendeu disco pra burro. Agora J Mascis, Lou Barlow e Murph resolveram reanimar o dinossauro dormente. Além de cair na estrada no ano passado, no dia primeiro de maio, a banda lança Beyond pelo selo Fat Possum. É seu primeiro álbum desde Hand it Over, de 1997. Enquanto ainda não aparece na internet, dá para ver a lista das músicas:

1 Almost Ready

2 Crumble

3 Pick Me Up

4 Back to Your Heart

5 This Is All I Came to Do

6 Been There All the Time

7 It’s Me

8 We’re Not Alone

9 I Got Lost

10 Lightning Bulb

11 What If I Knew…

