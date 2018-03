Batuque na cozinha da melhor qualidade é o que aparece no disco Dia santo, de Jam da Silva (Estúdio 304). Central a todas as faixas desse álbum é a percussão. Jam parte do ritmo para arquitetar canções bem trabalhadas, informadas tanto pela cultura dance quanto pela beleza melódica da tradição brasileira. Quer ouvir, dá uma olhada na página dele no MySpace.

