Bom, hoje é dia de visita do presidente Bush e eu lembrei de um site muito legal, feito em 2003 logo que eclodiu a Guerra do Iraque. Diversos artistas bacanas, como Sonic Youth, Cat Power, Damon & Naomi, Jim O’Rourke e o brasileiro Tom Zé, se juntaram e cederam músicas de graça contra a guerra. E o desinhista Chris Habib fez vários stencils como este que ilutram ao post para lá.

Isso foi há quatro anos. Agora Saddam está morto, o Iraque continua uma bagunça e gente morre aos montes. Então o site protest records e as suas 70 músicas ainda fazem todo o sentido. Para você eu deixo como trilha sonora deste dia uma música do DJ Spooky com o Saul Williams, chamada “The Pledge to Resist”. Ouça abaixo em streaming.