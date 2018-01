Dia de canção no podcast

Achei que a canção merecia uma categoria só para ela nesses melhores de 2006. Voltando às raízes ou experimentando a sua fragmentação, diversos artistas fizeram canções memoráveis no ano passado. Aqui estão muito dos discos que estão no topo da minha lista de melhores no ano, como The Drift, do Scott Walker, Ys, da Joanna Newsom, Yellow House, do Grizzly Bear, The Letting Go, do Bonnie “Prince” Billy e Black Ships Ate the Sky, do Current 93 (foto).

