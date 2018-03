Dez discos para ouvir na temporada, segundo o Guardian

O jornal inglês separou dez discos que valem a pena ser ouvidos durante o outono por lá (a nossa primavera). São lançamentos recentes e álbuns que estão no forno. Será que o jornal está certo? Só o futuro dirá. Eu aposto muito nos de Tom Waits, Beck, Jarvis Cocker e Joanna Newsom. E tenho muita desconfiança de um novo disco de estúdio do The Who e, em geral, do som do Killers. E já não gostei do Scissor Sisters. Mesmo assim, vale dar uma olhada na lista:

1. Back to Black, Amy Winehouse

2. Someone to Drive You Home, The Long Blondes

3. Ta-Dah, Scissor Sisters

4. Orphans, Tom Waits

5. Sam’s Town, The Killers

6. Ys, Joanna Newsom (foto)

7. Title tbc, Jarvis Cocker

8. Food & Liquor, Lupe Fiasco

9. Endless Wire, The Who

10. The Information, Beck

Para ler a reportagem em que os próprios artistas opinam sobre seus discos, clique aqui.